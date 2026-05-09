Мантуров пришел на парад Победы в Москве со звездой Героя России

Москва9 мая Вести.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров разместился на зрительской трибуне на параде Победы со звездой Героя России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Мантуров прибыл на военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На первых рядах трибун также находятся ветераны специальной военной операции и Герои России.

В Минобороны России ранее сообщали, что в этом году парад пройдет в несколько измененном формате – без участия военной техники из соображений безопасности. Тем не менее, по брусчатке Красной площади пройдут пешие колонны военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ, а также участники спецоперации на Украине.