Москва9 мая Вести.Президент России Владимир Путин смотрит парад Великой Победы рядом с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и Героем России, участником специальной военной операции (СВО) Леонидом Рыжовым.

Адмирал в отставке Турунов участвовал в освобождении Польши и Чехословакии, был тяжело ранен и встретил День Победы в 1945 году в госпитале в Донбассе.

Рыжов участвовал в освобождении Луганской Народной Республики. Под его руководством были освобождены 23 населенных пункта.

На Красной площади проходит парад, посвященный 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Министерстве обороны РФ накануне сообщали, что в этом году он пройдет в особенном формате – без военной техники. Такое решение было принято исходя из соображений безопасности.