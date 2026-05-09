Ветеран вручил Путину конверт на Красной площади в Москве

Ветеран Великой Отечественной передал Путину письмо на параде Победы Ветеран вручил Путину конверт на Красной площади в Москве

Москва9 мая Вести.Ветеран Великой Отечественной войны передал президенту России Владимиру Путину письмо в конверте во время парада Победы на Красной площади.

Путин, поднимаясь на трибуны, поприветствовал ветеранов. Один из них передал главе государства конверт.

Российский лидер взял письмо и положил его во внутренний карман куртки.

9 мая на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом парада Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.