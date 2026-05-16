Песков: Путин выступил с блестящей речью на параде Победы в Москве

Москва16 мая Вести.Президент России Владимир Путин выступил с блестящей речью в ходе парада на Красной площади, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мы с самого начала говорили, что парад будет. Мы с самого начала говорили, что мы отдадим дань памяти, как мы всегда это делаем, этому великому дню. Дню Победы, и это сделает глава нашего государства. И он это сделал, он выступил с блестящей речью на Красной площади отметил Песков

Он подчеркнул, что в торжестве на Красной площади наглядно было показано единство ветеранов ВОВ и СВО, которые являются гордостью России.

Единство ветеранов из разных поколений - это повод для гордости всей нашей страны добавил Песков

Ранее сообщалось, что торжественный парад победы президент России Владимир Путин смотрел на трибуне вместе с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и Героем России, участником специальной военной операции Леонидом Рыжовым.