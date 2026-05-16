Москва16 мая Вести.Единство поколений ветеранов, продемонстрированное в ходе парада Победы в Москве на Красной площади, является гордостью РФ, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия традиционно отпраздновала День Победы – торжественными мероприятиями в центре столицы.

Состоялся парад. Президент выступил с блестящей речью на Красной площади. Мы видели наших героев СВО. Ветераны, собственно, сидели справа и слева от президента. Ветераны Великой Отечественной и ветераны специальной военной операции - это единство ветеранов из разных поколений, это повод для гордости всей нашей страны заявил Песков

Ранее в ходе торжеств на Красной площади 9 мая президент России Владимир пожал руки участникам СВО и отметил, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которую вооружает и поддерживает весь блок НАТО.