Минобороны: парад на Красной площади пройдет без военной техники МО: из-за оперативной обстановки парад на Красной площади пройдет без техники

Москва28 апр Вести.Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будет скорректирован с учетом оперативной обстановки. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, он пройдет без военной техники.

Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут говорится в сообщении

Как отметили в Минобороны, по Красной площади пройдет пешая колонна военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 9 мая 2026 года в Москве состоится традиционный парад. По его словам, Кремль позднее сообщит о том, кто из зарубежных лидеров собирается посетить столицу в этот день.