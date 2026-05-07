Ушаков: Путин как обычно выступит на параде Победы в Москве 9 мая

Ушаков анонсировал традиционное выступление Путина на параде в День Победы Ушаков: Путин как обычно выступит на параде Победы в Москве 9 мая

Москва7 мая Вести.Парад Победы 9 мая в Москве пройдет как обычно, на нем планируется выступление президента России Владимира Путина, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Он уточнил, что единственным изменением станет отсутствие демонстрации военной техники на параде.

Парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем, все как обычно рассказал Ушаков

Помощник президента добавил, что на празднование Дня Победы 9 мая прибудут лидеры Белоруссии, Абхазии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Южной Осетии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Кроме того, на парад были приглашены военные атташе иностранных государств.

Ранее Юрий Ушаков рассказал, что премьер Словакии Роберт Фицо возложит цветы к могиле Неизвестного Солдата и встретится с Владимиром Путиным в рамках визита в Москву. В ходе диалога лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки.