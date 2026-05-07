Москва7 маяВести.В графике президента России Владимира Путина на 10 мая не запланированы никакие мероприятия. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Таким образом он ответил на вопрос о возможных встречах главы государства с лидерами других стран, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы.
10 мая, по-моему, нет. По крайней мере не запланированосказал Ушаков
Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в российскую столицу на празднование 9 мая. В их числе президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие лидеры.
Известно также, что 9 мая Путин проведет переговоры с Фицо, в ходе которых стороны обсудят состояние и перспективы взаимодействия Москвы и Братиславы, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки.