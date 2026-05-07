Ушаков: у Путина не запланированы мероприятия на 10 мая

Ушаков рассказал о планах Путина на 10 мая Ушаков: у Путина не запланированы мероприятия на 10 мая

Москва7 мая Вести.В графике президента России Владимира Путина на 10 мая не запланированы никакие мероприятия. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Таким образом он ответил на вопрос о возможных встречах главы государства с лидерами других стран, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы.

10 мая, по-моему, нет. По крайней мере не запланировано сказал Ушаков

Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в российскую столицу на празднование 9 мая. В их числе президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие лидеры.

Известно также, что 9 мая Путин проведет переговоры с Фицо, в ходе которых стороны обсудят состояние и перспективы взаимодействия Москвы и Братиславы, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки.