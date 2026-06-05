Песков: отдельная встреча Путина с крупным бизнесом на ПМЭФ не запланирована

Отдельной встречи Путина с крупным бизнесом на ПМЭФ в планах нет, сказал Песков Песков: отдельная встреча Путина с крупным бизнесом на ПМЭФ не запланирована

Москва5 июн Вести.Отдельной встречи с крупным бизнесом в рамках Петербургского международного экономического форума в планах у президента РФ Владимира Путина нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Пескову задали вопрос о том, запланирована ли 5 июня у Путина отдельная встреча с крупным бизнесом.

Нет, не запланирована ответил он

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью. Песков позже рассказал, что основная часть выступления главы государства будет посвящена ситуации в экономике.