Москва2 июн Вести.5 июня, в пятницу, президент РФ Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, также доклады представят президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель председателя Китая Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент. И вместе с ним примут участие президент Узбекистана Мирзиеев, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии сообщил он

После выступлений пройдет дискуссия, напомнил Ушаков.

В основном, конечно, вопросы задаются нашему президенту, и всегда это мероприятие привлекает большое внимание политических кругов и средств массовой информации, естественно подытожил помощник президента РФ

XXIX Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. В этом году в рамках мероприятия запланировано более 150 тематических сессий. Ранее сообщалось, что в ПМЭФ-2026 примет участие делегация из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), а также американская делегация.