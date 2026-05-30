ЦТАК: делегация КНДР примет участие в ПМЭФ-2026 Делегация КНДР посетит Россию и Белоруссию

Москва30 мая Вести.Делегация из Корейской народно-демократической республики (КНДР) примет участие в выставке "Белагро-2026" и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В международном аэропорту Пхеньяна делегацию провожали заместитель министра внешнеэкономических дел Рю Ын Хэ, а также временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха.

Экономическая делегация правительства КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чон Хо 29 мая отбыла из Пхеньяна для участия в международной выставке "Белагро-2026" в Белоруссии и Петербургском международном экономическом форуме-2026 в России отмечает ЦТАК

Между тем КНДР провела испытания системы запуска многоцелевых легких ракет и системы тактических крылатых ракет залпового огня, в работе которых задействованы технологии искусственного интеллекта (ИИ). За испытаниями наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын.