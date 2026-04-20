Москва20 апр Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в воскресенье, 19 апреля, провела испытания модифицированных баллистических ракет класса "земля-земля" типа Hwasongpho-11 Ra. Об этом проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

19 апреля Управление ракетного вооружения КНДР провело испытательный запуск для оценки мощности боевой части усовершенствованной тактической баллистической ракеты класса "земля-земля" Hwasongpho-11 Ra говорится в сообщении агентства

В публикации отмечается, что за испытаниями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выразивший большое удовлетворение результатами испытаний.

Ранее сообщалось, что в КНДР провели запуск баллистической ракеты неопределенного типа в восточном направлении. Эту информацию подтвердил японский министр обороны Синдзиро Коидзуми, который отметил, что на самом деле ракет было несколько и они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.