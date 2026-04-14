Москва14 апрВести.Военно-морские силы (ВМС) КНДР 12 апреля провели испытания комплекса ракетного вооружения на борту эсминца "Чвэ Хен".
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В статье указывается, что за ходом маневров лично наблюдал председатель КНДР Ким Чен Ын в сопровождении высшего военного руководства и представителей оборонно-промышленного комплекса страны.
В ходе оперативной проверки систем корабля был осуществлен запуск двух стратегических крылатых и трех противокорабельных ракет. Испытания были организованы для всесторонней оценки функциональности интеграционной системы командования вооружением эсминца.
Специалисты проверили программное обеспечение управления пуском и заявленные характеристики точности модернизированной навигационной системы, способной эффективно противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы.
Все выпущенные ракеты поразили мишени и упали в Желтое море.
Ранее КНДР осуществила пуск баллистических ракет в сторону Японского моря.