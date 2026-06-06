Ким Чен Ын с дочерью понаблюдал за ходовыми испытаниями эсминца "Кан Ген" Ким Чен Ын с дочерью проинспектировал ходовые испытания эсминца "Кан Ген"

Москва6 июн Вести.Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принял участие в ходовых испытаниях эсминца "Кан Ген". В ходе мероприятия северокорейского лидера сопровождали высокопоставленные представители страны, а также его дочь Ким Чжу Э.

Ким Чен Ын отметил высокий уровень подготовки экипажа и выразил удовлетворение тем, что маневренность корабля полностью соответствует оперативным задачам, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил военные учения, в рамках которых проводились испытания новейшего танка для Корейской народной армии.

Крупнейшее информагентство Южной Кореи Yonhap высказало предположение, что северокорейский лидер с определенной вероятностью уже готовит дочь на роль своей преемницы.