Москва6 июнВести.Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын принял участие в ходовых испытаниях эсминца "Кан Ген". В ходе мероприятия северокорейского лидера сопровождали высокопоставленные представители страны, а также его дочь Ким Чжу Э.
Ким Чен Ын отметил высокий уровень подготовки экипажа и выразил удовлетворение тем, что маневренность корабля полностью соответствует оперативным задачам, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил военные учения, в рамках которых проводились испытания новейшего танка для Корейской народной армии.
Крупнейшее информагентство Южной Кореи Yonhap высказало предположение, что северокорейский лидер с определенной вероятностью уже готовит дочь на роль своей преемницы.