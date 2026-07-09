Ким Чен Ын появлялся на публике рекордное число раз в первой половине 2026 года

В первой половине 2026 года Ким Чен Ын появлялся на публике рекордное число раз Ким Чен Ын появлялся на публике рекордное число раз в первой половине 2026 года

Москва9 июл Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын в первой половине 2026 года появлялся на публике рекордное с 2013 года число раз. Количество его мероприятий военной тематики стало самым высоким с момента прихода к власти в декабре 2011, следует из статистики сеульского Корейского института национального объединения.

Уточняется, что за первые шесть месяцев 2026 года Ким Чен Ын уже принял участие в 92 официальных мероприятиях​​​. Этот показатель уступает 105 выступлениям в 2013 году и 93 – в первом полугодии 2014 года.

Последнее появление Ким Чен Ына на публике произошло 3 июля, где он лично посетил испытания боевых систем нового эсминца "Кан Гон". Экипаж эсминца провел запуск стратегических крылатых ракет, произвел стрельбы из главных вооружений, а также автоматических пушек и пулеметов.