Москва9 июлВести.Лидер КНДР Ким Чен Ын в первой половине 2026 года появлялся на публике рекордное с 2013 года число раз. Количество его мероприятий военной тематики стало самым высоким с момента прихода к власти в декабре 2011, следует из статистики сеульского Корейского института национального объединения.
Уточняется, что за первые шесть месяцев 2026 года Ким Чен Ын уже принял участие в 92 официальных мероприятиях. Этот показатель уступает 105 выступлениям в 2013 году и 93 – в первом полугодии 2014 года.
Последнее появление Ким Чен Ына на публике произошло 3 июля, где он лично посетил испытания боевых систем нового эсминца "Кан Гон". Экипаж эсминца провел запуск стратегических крылатых ракет, произвел стрельбы из главных вооружений, а также автоматических пушек и пулеметов.