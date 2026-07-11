Ким Чен Ын хочет вывести отношения КНДР и Китая на новый уровень ЦТАК: Ким Чен Ын рассчитывает вывести отношения КНДР и Китая на новый уровень

Москва11 июл Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности вместе с председателем КНР Си Цзиньпином вывести дружбу между государствами на новый уровень и сделать ее образцом отношений социалистических стран.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме Ким Чен Ына, которую он направил Си Цзиньпину по случаю 65-летия заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между КНДР и Китаем​​​.

Я готов вместе с Вами поднимать корейско-китайскую дружбу, основанную на прекрасной истории и традиции, на новый уровень и развивать ее как образец самых мощных и стратегических отношений между социалистическими государствами передает Центральное телеграфное агентство Кореи текст (ЦТАК) телеграммы

Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и КНР являются стратегическим выбором и бесценным достоянием двух партий и народов, "в сложной международной обстановке они вносят весомый вклад в надежное отстаивание суверенитета, безопасности и интересов развития" обеих стран, а также в "защиту мира и стабильности в регионе и на планете".

В начале июня Си Цзиньпин впервые за несколько лет нанес государственный визит в Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном. В ходе встречи лидеры стран условились расширять двустороннее сотрудничество, в частности, в сферах торговли, науки и сельского хозяйства.