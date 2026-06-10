Си Цзиньпин: отношения между Китаем и КНДР вышли на новый исторический этап

Вернувшийся из КНДР Си Цзиньпин сообщил о важных договоренностях в Пхеньяне Си Цзиньпин: отношения между Китаем и КНДР вышли на новый исторический этап

Москва10 июн Вести.Лидеры Китая и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в ходе саммита в Пхеньяне достигли значимых договоренностей, что знаменует новый этап развития двусторонних отношений.

Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в благодарственной телеграмме, направленной лидеру КНДР Ким Чен Ыну после завершения государственного визита. Текст послания опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Си Цзиньпин отметил, что в ходе встреч главы государств "провели детальный обмен мнениями по вопросам взаимного интереса и достигли ряда ключевых соглашений".

По его словам, это "придало китайско-корейским отношениям новое содержание, соответствующее современным реалиям, а также продемонстрировало твердую решимость сторон укреплять традиционную дружбу, способствовать развитию и процветанию, а также защищать мир и стабильность в регионе и в мире".

Я удовлетворен результатами визита. Китайско-корейские отношения уже вступили на новый исторический этап отметил председатель КНР

Он выразил надежду на новую встречу с Ким Чен Ыном и пожелал дальнейшего укрепления дружественных связей между государствами.

Государственный визит Си Цзиньпина в Пхеньян прошел 8 и 9 июня и стал первой с 2019 года поездкой китайского лидера в столицу КНДР.