Си Цзиньпин посетит КНДР по приглашению Ким Чен Ына 8-9 июня ЦТАК: Си Цзиньпин нанесет визит в КНДР по приглашению Ким Чен Ына 8-9 июня

Москва5 июн Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР 8-9 июня с государственным визитом – по приглашению руководителя страны Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Это будет первый визит китайского лидера в Пхеньян за несколько лет.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 8-9 июня нанесет государственный визит в КНДР говорится в сообщении ЦТАК

Агентство пишет, что визит состоится по приглашению Ким Чен Ына.

Поездка Си Цзиньпина анонсирована после его майских дипломатических контактов с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также после визита министра иностранных дел КНР Ван И в Пхеньян 9-10 апреля.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало о подготовке визита китайского лидера в КНДР.