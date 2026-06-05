Москва5 июнВести.Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР 8-9 июня с государственным визитом – по приглашению руководителя страны Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Это будет первый визит китайского лидера в Пхеньян за несколько лет.
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 8-9 июня нанесет государственный визит в КНДРговорится в сообщении ЦТАК
Агентство пишет, что визит состоится по приглашению Ким Чен Ына.
Поездка Си Цзиньпина анонсирована после его майских дипломатических контактов с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также после визита министра иностранных дел КНР Ван И в Пхеньян 9-10 апреля.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало о подготовке визита китайского лидера в КНДР.