Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом

Си Цзиньпин впервые за семь лет посетил КНДР Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом

Москва8 июн Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в КНДР с государственным визитом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня по местному времени прибыл в Пхеньян, начав государственный визит в КНДР говорится в заявлении телеканала

Отмечается, что это первый визит Си Цзиньпина в КНДР за последние семь лет. Он приехал в республику в сопровождении своей супруги Пэн Лиюань, члена ПК Политбюро ЦК КПК, начальника Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, министра иностранных дел КНР Ван И и других.

В Пхеньяне китайский лидер встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. Он заявил коллеге, что Пекин не откажется от своих обязательств по защите общих интересов с Северной Кореей. Также Си Цзиньпин указал на важность укрепления стратегических связей и необходимость защиты суверенитета обоих государств.