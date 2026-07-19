Москва19 июлВести.Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, во встрече также участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Владимир Путин в Кремле проводит встречу с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хисказал пресс-секретарь президента
Песков отметил, что в начале беседы Путин высоко оценил отношения между Россией и КНДР.
Кроме того, Путин передал теплые приветствия председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. В ответ глава МИД КНДР выразила признательность за эти слова и сообщила, что Ким Чен Ын недавно подтвердил стратегический курс на всестороннее развитие отношений с Россией.
12 июня Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму в честь Дня России, пожелав ему успехов в государственной деятельности.