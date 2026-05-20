Путин и Си Цзиньпин проводят встречу в формате чаепития В Пекине началось чаепитие Путина и Си Цзиньпина

Москва20 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в формате чаепития. Кадры публикует пресс-служба Кремля.

Встреча за чашкой чая стала завершающим мероприятием программы визита Путина в КНР. Официальная поездка российского лидера в Китай проходит с 19 по 20 мая. Кроме главы государства, в чаепитии участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД России Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Встречи такого формата Путин проводит с лидерами стран, с которыми сложились особые личные взаимоотношения. Помимо Си Цзиньпина, к ним относятся премьер Индии Нарендра Моди и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Ушаков перечислил темы для обсуждения за чашкой чая. К ним относятся как украинский вопрос и американо-иранский конфликт, так и сотрудничество России и Китая в международных организациях.