Ушаков озвучил основные темы во время чаепития Путина и Си Цзиньпина Ушаков: Иран и Украина станут основными темами закрытой встречи Путина и Си

Москва20 мая Вести.Темы Ирана, Украины и отношений с Соединенными Штатами станут основными на закрытой встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом информационной службе "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помощник российского президента ответил на вопрос о приоритетных темах, которые лидеры обсудят во время чаепития Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Международные. Украина, Иран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях и так далее. Китайскую сторону интересуют все международные проблемы, потому что Китай играет колоссальную роль в международных делах. Это всем известно заявил Ушаков

Ранее Ушаков сообщил, что российская и китайская делегации на переговорах обсудили энергетику, в том числе перспективный проект, и договорились о кое-чем очень важном.