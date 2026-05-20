Москва20 маяВести.Темы Ирана, Украины и отношений с Соединенными Штатами станут основными на закрытой встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом информационной службе "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Помощник российского президента ответил на вопрос о приоритетных темах, которые лидеры обсудят во время чаепития Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Международные. Украина, Иран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях и так далее. Китайскую сторону интересуют все международные проблемы, потому что Китай играет колоссальную роль в международных делах. Это всем известнозаявил Ушаков
Ранее Ушаков сообщил, что российская и китайская делегации на переговорах обсудили энергетику, в том числе перспективный проект, и договорились о кое-чем очень важном.