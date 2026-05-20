Москва20 маяВести.Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Китай встретился с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цяном. Глава государства пригласил его посетить РФ.
Переговоры проходят в Доме народных собраний в Пекине в рамках официального визита российского лидера 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Мы ждем вас с визитом в Россииобратился Путин к Ли Цяну
20 мая также состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах. Лидеры подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также пакет из порядка 40 документов.
Российский президент отметил, что достигшие беспрецедентного уровня российско-китайские отношения продолжают развиваться, и у двух стран есть прочная основа для всемерного развития партнерства.
Ранее сообщалось, что Путин встретился с инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время своего первого визита в Китай.