Путин провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине

Москва20 мая Вести.Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Китай встретился с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цяном. Глава государства пригласил его посетить РФ.

Переговоры проходят в Доме народных собраний в Пекине в рамках официального визита российского лидера 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Мы ждем вас с визитом в России обратился Путин к Ли Цяну

20 мая также состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах. Лидеры подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также пакет из порядка 40 документов.

Российский президент отметил, что достигшие беспрецедентного уровня российско-китайские отношения продолжают развиваться, и у двух стран есть прочная основа для всемерного развития партнерства.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время своего первого визита в Китай.