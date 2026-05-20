Путин заявил о насыщенной и плодотворной работе в ходе визита в Китай

Москва20 мая Вести.Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках официального визита в Китай прошли успешно и были насыщены содержательной работой. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер в ходе встречи в формате чаепития подчеркнул, что стороны не только подвели итоги сотрудничества последних лет, но и определили дальнейшие направления взаимодействия.

Была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И, мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи сказал Путин

Он также поблагодарил китайскую сторону за организацию визита, отметив вклад администрации председателя КНР в подготовку переговоров. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что итоги визита можно считать "весьма удачными".

И самое главное, мы с вами совместно подписали важное заявление, которое отражает сотрудничество между нашими странами в различных сферах сказал Си Цзиньпин

Китайский лидер подчеркнул, что, несмотря на однодневный формат визита, достигнутые результаты свидетельствуют об историческом значении отношений между Москвой и Пекином.

Официальный визит Путина в КНР проходил с 19 по 20 мая. Он приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием, организованный для него в Пекине.