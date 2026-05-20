Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпин заняли полтора часа

Москва20 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальные переговоры за чашкой чая. Лидеры двух стран общались в Доме народных собраний Китай, сообщает агентство РИА Новости.

Уточняется, что разговор Путина и Си Цзиньпина занял полтора часа. Как пояснял помощник президента РФ Юрий Ушаков, неформальное чаепитие – это важнейшая часть визита российского лидера в КНР. Подобный формат общения позволяет сконцентрироваться на самых важных вопросах.

Ранее Путин выразил благодарность Си Цзиньпину за плодотворную, насыщенную работу. Российский лидер также поблагодарил команды РФ и Китая, которые готовили встречу глав двух государств.