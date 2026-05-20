Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый и радушный прием в Пекине

Москва20 мая Вести.Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием в Пекине. Об этом глава государства сказал после российско-китайских переговоров.

Российский лидер подчеркнул, что делегацию РФ радушно встретили в Китае.

Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дамы и господа, друзья, прежде всего хотел бы искренне поблагодарить нашего дорогого друга, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и всех наших китайских коллег за теплый, радушный прием, оказанный российской делегации сказал Путин

Ранее Путин заявил, что российско-китайские отношения в настоящий момент достигли беспрецедентного уровня. Президент России также подчеркнул, что Москва и Пекин привержены самостоятельной внешней политике.