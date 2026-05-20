Москва20 мая Вести.РФ и Китай привержены самостоятельной внешней политике, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с Си Цзиньпином в Пекине.

Российский лидер отметил, что подписанный в ходе встречи Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве позволит заложить прочную основу для всемирного развития и всеобъемлющего партнерства двух стран.

При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время сказал Путин

По словам президента, стороны также заключили "солидный пакет" межправительственных, межведомственных и корпоративных документов, которых насчитывается около сорока.

Путин отдельно поблагодарил Си Цзиньпина и китайских коллег за гостеприимство и прекрасную организацию переговоров.

Ранее сообщалось, что РФ и КНР договорились о сотрудничестве по гражданской инфраструктуре в космосе.