РФ и КНР договорились сотрудничать по гражданской космической инфраструктуре

Москва20 мая Вести.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Управление Международного космического города Вэньчан и корпорация China Construction Eighth Engineering Division договорились о сотрудничестве по вопросам развития гражданской космической и высокотехнологичной инфраструктуры коммерческого назначения, заявили в РФПИ.

Об этом было объявлено на полях официального визита российского лидера Владимира Путина в Китай. Как подчеркивается, эта договоренность достигнута для укрепления долгосрочного технологического и инвестиционного взаимодействия между Россией и Китая.

Сотрудничество, в частности, затронет сферу создания гражданской космической и высокотехнологичной инфраструктуры, включая космодромные, промышленные, испытательные и туристические объекты.

Приоритетными направлениями партнерства России и Китая будут развитие связанной с космическим туризмом инфраструктуры и проработка коммерчески ориентированных проектов, в числе которых - создание коммерческих космических кластеров и космических парков.

Отдельной областью сотрудничества станет развитие производственных цепочек, технологического обмена и промышленной кооперации между и предприятиями РФ и КНР, поддержка проектов в сфере спутниковых технологий, услуг коммерческих пусков и смежных высокотехнологичных отраслей.

Российская и китайская стороны также уделят внимание поддержке инициатив по популяризации космоса, развитию космического туризма и созданию образовательных центров и демонстрационных комплексов.