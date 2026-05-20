РФПИ и китайская CADG договорились о партнерстве в сфере инфраструктуры

РФПИ подписал соглашение с флагманом китайской урбанистики РФПИ и китайская CADG договорились о партнерстве в сфере инфраструктуры

Москва20 мая Вести.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о стратегическом партнерстве с китайской компанией China Architecture Design & Research Group Co., Ltd. (CADG), лидирующей в сфере архитектуры и городского планирования в КНР. Об этом сообщили в РФПИ.

Соглашение было заключено в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китай.

РФПИ и CADG объявляют о долгосрочном стратегическом партнерстве в сфере городской, транспортной, логистической, социальной и промышленной инфраструктуры, а также в области комплексного территориального планирования, "умных" городов и гражданского строительства… В периметр партнерства РФПИ и CADG войдут перспективные проекты, реализуемые в контексте развития международных транспортных коридоров, повышения связанности регионов двух стран и укрепления инвестиционного взаимодействия между Россией и Китаем говорится в заявлении фонда

В числе приоритетных направлений – строительство и модернизация аэропортов, железнодорожных узлов, портов и логистических хабов в России и Китае. Также партнеры планируют совместное участие в проекте строительства китайско-российского экономического, торгового и культурного центра в Пекине.

Путин находится в КНР с двухдневным официальным визитом. В аэропорту его встретила китайская делегация во главе с министром иностранных дел КНР Ван И.