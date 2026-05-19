Дмитриев рассказал о масштабном инвестиционном партнерстве РФ и Китая Дмитриев: между РФ и Китаем наблюдается всеобъемлющее инвестиционное партнерство

Москва19 мая Вести.Между Россией и Китаем наблюдается всеобъемлющее инвестиционное партнерство. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он пояснил, что Пекин остается важнейшим стратегическим партнером РФ.

Более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей. Это проекты в различных отраслях абсолютно, это инфраструктура, энергетика, логистика. И мы видим, что действительно есть всеобъемлющее инвестиционное партнерство между Россией и Китаем заявил Дмитриев

Спецпредставитель президента подчеркнул, что РФ обладает крупнейшими запасами природных ресурсов, которые позволяют обеспечить наиболее дешевую энергетику для развития искусственного интеллекта.

И поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры сказал он

Ранее Дмитриев отметил, что РФПИ уже инвестировал в более чем 50 проектов с партнерами из Китая.