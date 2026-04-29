Дмитриев: Россия, экспортируя сырье, находится в очень сильном положении в мире

Дмитриев: РФ как экспортер газа и удобрений находится в сильном положении в мире Дмитриев: Россия, экспортируя сырье, находится в очень сильном положении в мире

Москва29 апр Вести.Российская Федерация как экспортер нефти, газа и удобрений имеет мощное влияние на мировой рынок и находится в очень сильном положении. Об этом ИС "Вести" заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, России важно формировать долгосрочные отношения с партнерами.

Россия находится в очень сильном положении, потому что Россия - экспортер и нефти, и газа, и удобрения, и агропродукции. Поэтому фактически Россия имеет очень мощную силу, мощное влияние на рынок. И Россия очень важно формировать долгосрочные партнерства сказал Дмитриев

Он отметил, что число партнеров России будет увеличиваться.

Также если кто-то из Европы придет, они придут и будут просить нашу энергетику. Возможно рассмотреть это, решать, делать или не делать, но использовать наше конкурентное преимущество как экспортера заключил Дмитриев

Ранее Дмитриев рассказал о будущем партнерстве мировых держав. По его словам, крупные страны смогут работать сообща после того, как мир победит "глобалистский вирус".