Москва5 июн Вести.Взаимодействие России со странами Ближнего Востока будет продолжаться независимо от отношений с США. Таким мнением с ИС "Вести" поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ.

Он добавил, что до 2015 года Саудовская Аравия вообще не инвестировала в Россию, а сейчас между странами уже более 70 инвестиционных программ.

У нас, безусловно, фокус на страны Глобального Юга, и мы продолжали взаимодействовать и продолжим взаимодействие со странами Ближнего Востока, независимо от США. И у нас очень хорошее партнерство, это более 60 инвестиций совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами. До 2015 года Саудовская Аравия вообще не инвестировала в Россию. Мы развили эти инвестиционные отношения. Сейчас у нас уже более 70 инвестиций с саудовскими партнерами. Безусловно, Бахрейн, Катар, вот мы сегодня проведем встречи с ними рассказал Дмитриев

Ранее Дмитриев заявил, что Европа пытается помешать переговорному процессу РФ и США. Однако, диалог, по его словам, продолжается.