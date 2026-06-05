Москва5 июн Вести.Контакты России и Соединенных Штатов в различных сферах продолжаются. Об этом на полях ПМЭФ информационной службе "Вести" рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

[Диалог] продолжается, и он является абсолютно многоплановым. Это не только то, что мы общаемся с (специальным посланником президента США. – Прим. ред.) Джаредом Кушнером и со (специальным посланником президента США. – Прим. ред.) Стивом Уиткоффом. До этой недели я с ними провел несколько разговоров и держу постоянную связь. Безусловно, (помощник президента РФ. – Прим. ред.) Юрий Викторович Ушаков постоянно также на связи с американскими коллегами. (министр иностранных дел. – Прим. ред.) Сергей Викторович Лавров – по линии МИД. И вы знаете, что президент Путин и президент Трамп часто также общаются по телефону и лично. Соответственно, этот диалог продолжается сообщил Дмитриев

Он также отметил приезд на Петербургский международный экономический форум главы Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимса Кука-младшего.

"(Родни Мимс Кук-младший. – Прим. ред.) вчера очень позитивно отзывался о российской культуре. И фактически также его стали критиковать, что он слишком позитивен о российской культуре. Вот мы обсуждали с американской торгово-промышленной палатой – будет первый хоккейный матч Россия – США, который пройдет 1 июля. Также мы видим, что представители, такие как [журналистка] Кэндис Оуэнс, которая является голосом большого количества американцев, присутствуют здесь и показывают, как хорошо выглядят и Москва, и Санкт-Петербург. Мы с ней встречались сегодня и обсуждали то, насколько Россия выглядит современно, выглядит хорошо – то, что пытаются спрятать на Западе. Поэтому продолжаем диалог по абсолютно различным направлениям заявил Дмитриев

Ранее Родни Мимс Кук-младший заявил, что получил разрешение представлять Вашингтон на ПМЭФ лично от президента Дональда Трампа.