Глава делегации США на ПМЭФ рассказал о встрече с Трампом по итогам поездки в РФ

Глава делегации США на ПМЭФ-2026 рассказал о контактах с Трампом Глава делегации США на ПМЭФ рассказал о встрече с Трампом по итогам поездки в РФ

Москва19 июл Вести.Глава независимой федеральной Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, возглавивший американскую делегацию на прошедшем ПМЭФ, рассказал в интервью ТАСС, что вскоре встретится с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения отношений с Россией.

Кук-младший отрицательно ответил на вопрос, доложил ли он уже Трампу об итогах своей поездки в РФ. Он добавил, что по возвращении уже встречался с американским лидером, в том числе на этой неделе, но встречи были посвящены не России, а другим вопросам, прежде всего - строительству нового банкетного зала в Белом доме и другим подобным проектам.

Мы встречались [с Трампом] на этой неделе. Но у нас было много [других] тем для обсуждения, нам не удалось поговорить о России... Я запросил [у президента Трампа] еще одну встречу - по России сказал глава комиссии

Как отмечает агентство, Кук-младший исходит из того, что такая встреча состоится в ближайшее время.

Глава американской делегации на ПМЭФ-2026 также рассказал, что в Белом доме сообщил американскому госсекретарю Марко Рубио о своем общении с актером, спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивеном Сигалом, который тоже участвовал в форуме.