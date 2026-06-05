Путин поблагодарил Кука за привет из США, попросил передать "ответную шайбу" Путин попросил главу делегации США на ПМЭФ передать ответный привет Трампу

Москва5 июн Вести.Президент России Владимир Путин попросил председателя комиссии Соединенных Штатов по изящным искусствам Родни Кука, который возглавляет американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, передать ответный привет президенту США Дональду Трампу.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ Кук передал российскому лидеру приветствие от главы Белого дома.

Спасибо за привет из Вашингтона, передавайте ответную шайбу президенту Трампу ответил Путин

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что официальная делегация США прибудет на ПМЭФ впервые с 2017 или 2018 года.