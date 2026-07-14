Москва14 июлВести.Американский лидер Дональд Трамп высоко оценил хоккейную шайбу, которую ему передал президент России Владимир Путин. Об этом рассказал американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.
В беседе с ТАСС он отметил, что председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук–младший, возглавлявший делегацию Штатов на ПМЭФ, передал Трампу шайбу.
Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жестцитирует агентство Мао
Продюсер подчеркнул, что вскоре после этого лидеры провели телефонный разговор.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Трамп восхитился петербургским Эрмитажем в разговоре с Путиным. Помощник президента РФ также уточнил, что диалог лидеров был деловым и конструктивным.