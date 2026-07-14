"Высоко оценил ": продюсер Мао рассказал о реакции Трампа на подарок от Путина

Продюсер Мао заявил, что Трамп был "чрезвычайно позабавлен" подарком Путина "Высоко оценил ": продюсер Мао рассказал о реакции Трампа на подарок от Путина

Москва14 июл Вести.Американский лидер Дональд Трамп высоко оценил хоккейную шайбу, которую ему передал президент России Владимир Путин. Об этом рассказал американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.

В беседе с ТАСС он отметил, что председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук–младший, возглавлявший делегацию Штатов на ПМЭФ, передал Трампу шайбу.

Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест цитирует агентство Мао

Продюсер подчеркнул, что вскоре после этого лидеры провели телефонный разговор.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Трамп восхитился петербургским Эрмитажем в разговоре с Путиным. Помощник президента РФ также уточнил, что диалог лидеров был деловым и конструктивным.