Ушаков: Трамп восхитился Эрмитажем в разговоре с Путиным

Ушаков: Трамп сообщил Путину, что восхищен Эрмитажем Ушаков: Трамп восхитился Эрмитажем в разговоре с Путиным

Москва5 июл Вести.Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре сообщил президенту России Владимиру Путину, что восхищен петербургским Эрмитажем.

Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

По его словам, диалог лидеров был деловым и конструктивным: Путин и Трамп обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажем рассказал Ушаков

Он также отметил, что российский лидер и глава Белого дома договорились вновь созвониться в ближайшее время.