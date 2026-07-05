Москва5 июлВести.Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре сообщил президенту России Владимиру Путину, что восхищен петербургским Эрмитажем.
Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.
По его словам, диалог лидеров был деловым и конструктивным: Путин и Трамп обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дня.
Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен петербургским Эрмитажемрассказал Ушаков
Он также отметил, что российский лидер и глава Белого дома договорились вновь созвониться в ближайшее время.