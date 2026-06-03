Москва3 июнВести.Представитель США на ПМЭФ Родни Мимс Кук-младший заявил, что получил разрешение представлять Вашингтон на ПМЭФ лично от президента Дональда Трампа.
Об этом он рассказал РБК. В Штатах Кук-младший занимает пост главы комиссии по изящным искусствам при администрации американского лидера.
В беседе с журналистами он отметил, что любит Россию и связь между странами помогла бы восстановить христианская вера.
Я был приглашен приехать сюда, на этот экономический форум. И президент, и Госдепартамент позволили мне приехатьсказал американский представитель
Родни Кук уверен, что РФ и США должны снова стать друзьями. Приезд американской делегации на ПМЭФ-2026 анонсировал помощник президента России Юрий Ушаков.
Ранее стало известно, что ПМЭФ может посетить экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который уже приехал в Россию.