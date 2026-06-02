Москва2 июн Вести.Немецкий телеканал NTV утверждает, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве.

Согласно публикации, корреспондент Райнер Мунц заметил бывшего канцлера в отеле "Кемпински". Роскошный европейский отель расположен напротив Кремля. На вопросы журналиста 82-летний политик отвечать не стал.

Его визит может быть связан с Санкт-Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), который начинается в эту среду предположил NTV

Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год.

Ранее президент России Владимир Путин называл Шредера предпочтительным переговорщиком от Европы по украинскому урегулированию. По словам российского лидера, экс-канцлеру "можно доверять", при этом, несмотря на дружбу, Шредер всегда исходил из интересов немецкого народа.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала кандидатуру экс-канцлера, заявив, что Шредер был лоббистом российских государственных компаний и поэтому "будет сидеть по обе стороны стола".