"Росконгресс": на ПМЭФ-2026 приедут участники из 130 стран

Москва28 мая Вести.Участие в ПМЭФ-2026 подтвердили представители более 130 стран и территорий. Среди них — руководители госструктур, международных организаций, бизнеса, экспертного и научного сообщества, а также СМИ, сообщается на сайте "Росконгресса".

США на форуме представит председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Кук, направленный американским президентом Дональдом Трампом. Он, в частности, примет участие в сессии "Россия — США: диалог культур".

К настоящему времени в мероприятиях Форума свое участие подтвердили представители более 130 стран и территорий, которых объединяет стремление к совместному развитию, укреплению экономических связей и поиску решений, отвечающих задачам устойчивого роста и повышения качества жизни людей приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова

Также Американская торговая палата в России и Фонд "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия — США", посвященный перспективам взаимодействия компаний двух стран и возможным совместным проектам в новых глобальных экономических условиях.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

