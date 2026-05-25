Путин рассказал о роли России в глобальной экономической системе Путин: РФ была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы

Москва25 мая Вести.Россия остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы и открыта для взаимодействия с партнерами, разделяющими принципы взаимного уважения, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Подчеркну, наша страна была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Мы открыты для конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения сказано в приветствии

Путин отметил, что вместе с коллегами Россия продолжает активную работу в ООН и ее структурах, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), председательство в которой в 2026 году перешло к РФ.

Президент подчеркнул, что в настоящий момент, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы.

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Местом проведения станет конгрессно-выставочный центр “Экспофорум” в Санкт-Петербурге, вместительность которого составляет 30 тыс. человек.