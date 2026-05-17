Москва17 мая Вести.Российско-Китайское ЭКСПО иллюстрирует достижения сотрудничества двух государств и предоставляет возможность для эффективной коммуникации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам мероприятия в Харбине.

Российский лидер отметил, что за время своего существования выставка трансформировалась в по-настоящему масштабное мероприятие международного уровня.

По словам Путина, форум предоставляет возможность для проведения прямого и содержательного диалога между бизнес-сообществом, государственными структурами и представителями региональных властей России и Китая.

Глава государства выразил уверенность, что работа выставки будет способствовать реализации новых перспективных инициатив и дальнейшему наращиванию торгово-экономического взаимодействия.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай могут сделать большой шаг вперед в нефтегазовом сотрудничестве.

До этого президент назвал взаимодействие РФ и КНР важнейшим фактором стабилизации международных отношений. Товарооборот между Москвой и Пекином непрерывно растет и уже достиг $140 млрд.