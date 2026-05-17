В Харбине стартовало юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО открылось в городе Харбин

Москва17 мая Вести.Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО начало работу в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре, в церемонии открытия принял участие вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Он зачитал приветственное послание участникам мероприятия от президента России Владимира Путина. В нем российский лидер отметил, что выставка демонстрирует достижения сотрудничества Москвы и Пекина и предоставляет возможность для эффективной коммуникации.

По мнению президента РФ, за время своего существования ЭКСПО трансформировалась в по-настоящему масштабное мероприятие международного уровня.

В свою очередь, вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин зачитал приветствие председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер напомнил, что нынешний год знаменует 30-летие установления отношений стратегического партнерства стран и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Как подчеркнул сам Гоцин, КНР уже 16-й год подряд выступает крупнейшим торговым партнером РФ, по итогам 2025 года объем двусторонней торговли стран достиг $227,9 млрд.

Выставка продлится до 21 мая.