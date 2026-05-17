Китайцы на Экспо в Харбине активно раскупают свитшоты с цитатами Путина Свитшоты с фразами Путина бьют рекорды продаж на Экспо в Харбине

Москва17 мая Вести.Одежда с высказываниями президента России Владимира Путина оказалась самым востребованным товаром среди китайских гостей юбилейного X Российско-китайского Экспо в Харбине. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.

За первые часы мы видим, что номер один - это продажа одежды с цитатами президента. Первая покупка была сделана китайским мужчиной, он купил свитшот с цитатой "Надо обязательно смотреть в будущее" рассказала Виртуозова

Она уточнила, что исключительное право наносить слова главы государства с его личной подписью принадлежит только НЦ "Россия".

Первым проданным товаром на стенде центра, как пишет РИА Новости, стал белый свитшот с цитатой Путина на русском языке стоимостью 600 юаней (6400 рублей). По словам Виртуозовой, китайский покупатель остался очень доволен, тут же надел обновку поверх рубашки и продолжил осмотр экспозиции. Спрос на вещи с русскоязычными принтами оказался столь высок, что российская делегация опасается нехватки привезенной продукции.

Значительный интерес посетителей вызывают и традиционные российские товары. Как отметила глава центра, активно раскупаются оренбургские, павлопосадские и современные шелковые платки, а также эксклюзивные неваляшки из соболиного меха от эвенкийского производителя. Формат фирменного универмага уже привлек внимание китайского бизнеса — представители одного из торговых центров Пекина предложили открыть аналогичную площадку в столице КНР.

НЦ "Россия" впервые участвует в Экспо в Харбине с флагманским проектом "Универмаг", в рамках которого представлены товары 60 производителей из 41 региона РФ. Само юбилейное Экспо проходит с 17 по 21 мая на площади 12 тысяч квадратных метров при участии 16 субъектов России. Тема мероприятия в этом году — "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".

Виртуозова также рассказала о планах развития организации. В 2028 году филиал НЦ "Россия" с универмагом появится на приграничном острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае, который совместно осваивают Россия и Китай. Кроме того, 4 ноября 2029 года в центре Москвы откроется новое здание Национального центра "Россия" — его макет представлен на выставке в Харбине.