Изделия с цитатами Путина представили на выставке "Иннопром" в Ташкенте

Изделия с цитатами Путина представили на выставке в Ташкенте Изделия с цитатами Путина представили на выставке "Иннопром" в Ташкенте

Москва20 апр Вести.Изделия с цитатами президента России Владимира Путина представили на выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генерального директора Национального центра "Россия" Натальи Виртуозовой, изделия подготовлены специально для выставки.

Мы сделали несколько изделий с недавними цитатами президента: "Удивление и восторг от того, что мы все вместе". Безусловно, очень пользуется популярностью "Семья – основа государства", потому что это та ценность, которая важна для России и для мусульман, потому что все государства строятся вокруг семьи сказала она

По данным агентства, тематический мерч на выставке можно приобрести на стенде "Универмаг России" НЦ "Россия".

Выставка в Ташкенте продлится до 22 апреля.

Ранее на американских маркетплейсах нашли футболки с фразой Путина "Next time in Moscow" с саммита на Аляске.