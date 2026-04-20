Москва20 апрВести.Изделия с цитатами президента России Владимира Путина представили на выставке "Иннопром. Центральная Азия", которая проходит в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам генерального директора Национального центра "Россия" Натальи Виртуозовой, изделия подготовлены специально для выставки.
Мы сделали несколько изделий с недавними цитатами президента: "Удивление и восторг от того, что мы все вместе". Безусловно, очень пользуется популярностью "Семья – основа государства", потому что это та ценность, которая важна для России и для мусульман, потому что все государства строятся вокруг семьисказала она
По данным агентства, тематический мерч на выставке можно приобрести на стенде "Универмаг России" НЦ "Россия".
Выставка в Ташкенте продлится до 22 апреля.
Ранее на американских маркетплейсах нашли футболки с фразой Путина "Next time in Moscow" с саммита на Аляске.