В Китае рассказали о долгом и крепком торговом партнерстве с Россией Чжан Гоцин: Китай 16 лет подряд остается крупнейшим торговым партнером России

Москва17 мая Вести.Китай на протяжении шестнадцати лет неизменно удерживает позицию ведущего внешнеторгового партнера России.

Об этом сообщил заместитель главы Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Чжан Гоцин в ходе торжественного открытия X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Его цитирует РИА Новости.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина двусторонние связи в рамках всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия демонстрируют стабильное развитие.

Гоцин выразил уверенность, что достигнутые в различных отраслях результаты не только приносят взаимную выгоду, но и служат важным фактором стабильности и определенности в условиях глобальной политической турбулентности.

Он также обратил внимание на интенсификацию трансграничного транспортного сообщения и успешное воплощение в жизнь ряда масштабных совместных проектов. Вице-премьер Госсовета отметил наличие успехов в кооперации между северо-восточными регионами Китая и российским Дальним Востоком.

Ранее Путин заявил, что Российско-Китайское ЭКСПО иллюстрирует достижения сотрудничества двух государств и предоставляет возможность для эффективной коммуникации.