Москва17 маяВести.Китай на протяжении шестнадцати лет неизменно удерживает позицию ведущего внешнеторгового партнера России.
Об этом сообщил заместитель главы Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Чжан Гоцин в ходе торжественного открытия X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Его цитирует РИА Новости.
Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина двусторонние связи в рамках всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия демонстрируют стабильное развитие.
Гоцин выразил уверенность, что достигнутые в различных отраслях результаты не только приносят взаимную выгоду, но и служат важным фактором стабильности и определенности в условиях глобальной политической турбулентности.
Он также обратил внимание на интенсификацию трансграничного транспортного сообщения и успешное воплощение в жизнь ряда масштабных совместных проектов. Вице-премьер Госсовета отметил наличие успехов в кооперации между северо-восточными регионами Китая и российским Дальним Востоком.
Ранее Путин заявил, что Российско-Китайское ЭКСПО иллюстрирует достижения сотрудничества двух государств и предоставляет возможность для эффективной коммуникации.