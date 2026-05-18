В начале июня в Санкт-Петербурге состоится главное деловое событие лета — Петербургский международный экономический форум. ИС “Вести” рассказывает, делегации каких стран примут участие, что будет в программе и как попасть на ПМЭФ.

Даты и место проведения ПМЭФ-2026

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Местом проведения станет конгрессно-выставочный центр “Экспофорум” в Санкт-Петербурге, вместительность которого составляет 30 тыс. человек.

На ПМЭФ-2025 было подписано более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6,3 трлн руб. Форум собрал более 24 тыс. участников из 144 стран

Что такое ПМЭФ и какое значение имеет форум

Петербургский международный экономический форум, организованный Росконгрессом, — это деловая площадка, где представители государства, крупного бизнеса, регионов, иностранных делегаций, эксперты и инвесторы обсуждают экономику, инвестиции, технологии, торговлю и развитие рынков. Он проходит ежегодно, начиная с 1997 года, а с 2006-го проводится под патронатом и при участии президента России.

Форум предоставляет возможность найти бизнес-партнеров, привлечь внимание инвесторов и расширить круг заказчиков. Это мероприятие становится стартовой точкой для запуска масштабных инновационных проектов. Еще одна функция форума — показать, с кем Россия сохраняет и развивает экономические связи.

В первую очередь мы воспринимаем форум как инструмент для развития бизнеса и стараемся насытить его тем комплексом средств, которые помогают бизнесменам рассказал директор ПМЭФ Алексей Вальков в программе “Внешний контур” на “Вестях ФМ”

Иногда форум важен не только тем, что происходит во время него, но и тем, что происходит после. По итогам ПМЭФ-2025, например, был опубликован перечень президентских поручений по результатам форума, прошедшего 18–21 июня 2025 года.

.

Кто участвует в ПМЭФ-2026: делегации и страны

На ПМЭФ в 2026 году ожидается участие представителей из более чем 100 стран. Традиционно ключевым участником станет президент России Владимир Путин. Глава государства выступит с содержательной речью.

Ряд стран подтвердил свое участие в ПМЭФ в 2026 году. Среди них:

Саудовская Аравия;

Китай;

Бразилия;

Филиппины;

Монголия;

Узбекистан;

Египет;

Лаос.

Кроме того, российская сторона направила приглашения Армении, Вьетнаму, Мексике, Индонезии и Колумбии. Ранее сообщалось, что на ПМЭФ также были приглашены Венесуэла и Республика Сербская.

В деловую программу включены бизнес-диалоги со странами ЕАЭС, АСЕАН, а также с Азербайджаном, странами Африки и Латинской Америки, США, Бразилией, Германией, Молдавией, Арменией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Индией, Китаем, Таиландом.

ПМЭФ 2023 РИА Фото: РИА Новости

Программа ПМЭФ-2026

Деловая программа

В 2026 году деловая программа ПМЭФ объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. Она выстраивается вокруг формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Направления деловой программы форума:

“Новые драйверы делового партнерства внутри БРИКС”;

“Экономика нового миропорядка”;

“Кадры для технологического лидерства”;

“Развитие регионов и малых территорий”;

“Торговля в турбулентные времена”;

“Человекоцентричность: новая парадигма и технологии развития”;

“Экономика космоса: как привлечь частный капитал в космическую отрасль”;

“Культурный код как основа идентичности”;

“Интеллектуальная собственность и ИИ в условиях глобальной конкуренции”;

“Как информация превратилась в мощнейшее оружие современности”;

“Инвестиции в новые рынки” и другие треки.

Ключевая тема ПМЭФ-2026 — “Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему”. Она посвящена поиску новой модели глобального развития на фоне меняющейся мировой экономики

В деловой части также предусмотрены бизнес-завтраки, международные бизнес-диалоги, панельные дискуссии, круглые столы и встречи с представителями БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

ПМЭФ РИА Фото: РИА Новости

Специальные мероприятия

ПМЭФ — не только деловой форум, но и специальные мероприятия: спортивные игры, бизнес-регаты, шахматные турниры, мотокросс, соревнования по конному спорту и не только. Все они пройдут с 25 мая по 7 июня.

Многодневная велогонка “Золото радуги” (с 25 по 31 мая). Лидеры сборной России и зарубежные участники будут соревноваться в гонке по дорогам Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии. Доступ зрителей на событие свободный.

Турнир по гольфу Radio Monte Carlo Golf Cup (30 мая). Мероприятие предваряет основную спортивную программу форума и соберет лидеров мнений, звезд, представителей бизнеса и спортсменов. В завершение неформального мероприятия участников ждет музыкальный концерт. Попасть на турнир, проходящий в Московской области, можно по приглашениям.

Шахматный вечер (2 июня). Клуб “Профессор Фрейд” станет местом сбора всех желающих — как любителей, так и профессионалов — принять участие в соревнованиях. Доступ — по предварительной регистрации.

Кубок Росконгресса по паделу (3 июня). Это командный ракетный вид спорта, который одновременно похож как на теннис, так и на сквош. Для участия в турнире нужно предварительно зарегистрироваться.

Кубок ПМЭФ по конному спорту (3 июня). Проходит ежегодно на протяжении девяти лет. В этом году запланировано 14 турниров в дисциплинах “выездка” и “конкур”. Доступ на отборочные этапы будет свободным, а на Кубок ПМЭФ — по приглашениям.

Кубок Росконгресса по хоккею (3 июня). За него будут бороться звезды спорта, представители бизнеса и лидеры политики. Это мероприятие посвящается 80-летию с момента основания хоккейного клуба СКА.

Забег “Борись и побеждай” (4 июня). Забег стартует в 6.30 утра, а маршрут проходит недалеко от Исаакиевского собора, мимо Зимнего дворца и других достопримечательностей северной столицы России.

Информация о других мероприятиях вне деловой части форума доступна на официальном сайте.

Культурная программа

Культурная программа ПМЭФ-2026 проходит под брендом фестиваля “Петербургские сезоны”. Он объединяет множество событий: выставки в музеях, концерты, спектакли и экскурсии.

Старт культурной программы — экскурсия “Культурный мост”. Это путешествие в Старую Ладогу, в ходе которого можно ознакомиться с историческими памятниками древней столицы Руси: церковью Георгия Победоносца, Никольским мужским монастырем, Староладожской крепостью и другими.

В музее христианской культуры будет представлен выставочный проект, посвященный “Битве при Ангарии” Леонардо да Винчи. Центральным экспонатом станет доска, на которой великий художник делал наброски для будущего произведения. Также посетители смогут увидеть трехмерную модель сражающихся всадников и другие экспонаты, связанные с “Битвой при Ангиари”.

Для ценителей классической музыки 2 июня пройдет гала-концерт амбассадоров проекта “Русская фортепианная школа”. Он входит в официальную культурную программу ПМЭФ уже третий год. На концерте прозвучат произведения таких композиторов, как Шопен, Лист и Бах.

ПМЭФ флаги РИА Фото: РИА Новости

Как принять участие в ПМЭФ-2026

Сколько стоит участие в ПМЭФ

Стоимость билета на ПМЭФ по тарифу “Участник” составляет 1,45 млн руб. С 19 мая она повышается до 1,632 млн руб. Пакет позволяет участвовать во всех событиях деловой и культурной программы, кроме пленарного заседания и мероприятий по приглашениям.

Стоимость тарифа “Участник мероприятий в рамках ПМЭФ” — 66 тыс. руб. Он позволяет посетить только первый день мероприятия и принять участие в двух форумах: малого и среднего предпринимательства, “Лекарственная безопасность”. Доступа к пленарному заседанию и программе с 4 по 6 июня в рамках тарифа нет.

Представители малого бизнеса, индивидуальные предприниматели (ИП) и самозанятые могут посетить мероприятие за 25 тыс. руб. по квоте организаторов. Количество участников по квоте ограничено, все решения принимает оргкомитет.

Пакет Цена Доступ “Участник” До 18 мая — 1,45 млн руб., с 19 мая — 1,632 млн руб. Вся деловая и культурная программа с 3 по 6 июня “Участник мероприятий в рамках ПМЭФ” 66 тыс. руб. Посещение первого дня ПМЭФ — 3 июня; в тариф также входят два форума ИП и самозанятые — по квоте 25 тыс. руб. По согласованию

Ни один тариф не предоставляет доступ к пленарному заседанию и другим мероприятиям, для которых требуется специальное приглашение

ПМЭФ-2025 Фото: ПМЭФ'25, Росконгресс

Регистрация, заявка и получение бейджа

Зарегистрироваться на сайте Росконгресса. У вас У вас появится личный кабинет. Подать заявку на участие. Сделать это можно через Единый личный кабинет на официальном сайте форума в разделе “Мероприятия — Будущие”. Получить приглашение на ПМЭФ. Статус заявки будет отображен во вкладке “Мои мероприятия” в личном кабинете после того, как ее рассмотрит оргкомитет. Подтвердить участие. Для этого нужно открыть раздел “Мои мероприятия” —> “ПМЭФ-2026” —> “Мое участие”. Оплатить участие. Понадобится заключить договор или оформить счет-договор. Оформить бейдж. В личном кабинете необходимо указать персональную информацию, загрузить фотографию и скан-копию паспорта. Без именного аккредитационного бейджа доступ на мероприятие будет закрыт. Его нужно иметь при себе на форуме на видном месте, передавать третьим лицам нельзя. Получить бейдж. Отметка о готовности появится в личном кабинете, также придет уведомление по электронной почте. Получить бейдж можно пункте аккредитации в Москве или Санкт-Петербурге. Адреса Отметка о готовности появится в личном кабинете, также придет уведомление по электронной почте. Получить бейдж можно пункте аккредитации в Москве или Санкт-Петербурге. Адреса указаны на сайте организаторов.

Где остановиться на время ПМЭФ

Площадка, где пройдет ПМЭФ, — КВЦ “Экспофорум”. Находится она в южной части Санкт-Петербурга. Это стоит учитывать при выборе отеля. Локации, которые можно рассмотреть для выбора отеля:

район “Экспофорума”;

Пулково;

Петербургское шоссе;

Московский район;

исторический центр.

Участникам форума доступны специальные тарифы в отелях Санкт-Петербурга, но квоты ограничены. Заявки принимаются до 26 мая