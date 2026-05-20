Путин: РФ будет продвигать сопряжение процессов в рамках ЕАЭС и инициативы КНР

Путин высказался о перспективах формирования большого евразийского партнерства Путин: РФ будет продвигать сопряжение процессов в рамках ЕАЭС и инициативы КНР

Москва20 мая Вести.Россия намерена содействовать сопряжению интегральных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с перспективой формирования большого евразийского партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин о итогам российско-китайских переговоров.

Глава государства подчеркнул, что Москва и Пекин продолжат тесную координацию позиций в G20, Всемирной торговой организации, а также Всемирном банке.

Намерены содействовать сопряжению интегральных процессов в рамках ЕврАзЭС [ЕАЭС] и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с перспективой формирования большого евразийского партнерства сказал Путин

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что взаимодействие между Китаем и Россией является образцом нового типа отношений между крупными державами.