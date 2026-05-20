Москва20 маяВести.Россия намерена содействовать сопряжению интегральных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь" с перспективой формирования большого евразийского партнерства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин о итогам российско-китайских переговоров.
Глава государства подчеркнул, что Москва и Пекин продолжат тесную координацию позиций в G20, Всемирной торговой организации, а также Всемирном банке.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что взаимодействие между Китаем и Россией является образцом нового типа отношений между крупными державами.