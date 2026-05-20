Си Цзиньпин назвал образцовыми отношения Китая и России Си Цзиньпин: отношения КНР и России – образец взаимодействия крупных держав

Москва20 мая Вести.Отношения между Китаем и Россией являются образцом нового типа отношений между крупными державами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина в настоящий момент находятся на историческом пике всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Они [отношения] по праву считаются образцом нового типа отношений между крупными державами сказал Си Цзиньпин

Ранее Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Президент России также подчеркнул, что Москва и Пекин привержены самостоятельной внешней политике.