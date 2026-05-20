Москва20 маяВести.Отношения между Китаем и Россией являются образцом нового типа отношений между крупными державами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина в настоящий момент находятся на историческом пике всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Они [отношения] по праву считаются образцом нового типа отношений между крупными державамисказал Си Цзиньпин
Ранее Путин заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Президент России также подчеркнул, что Москва и Пекин привержены самостоятельной внешней политике.