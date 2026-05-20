Си Циньпин: Китай и Россия вступили в новый этап отношений

Москва20 мая Вести.Отношения Пекина и Москвы вышли на новый этап стремительного развития. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин.

В среду, 20 мая, Си Цзиньпин встретился в Пекине с президентом России Владимиром Путиным, который находится с официальным визитом в Китае.

Китайско-российские отношения вступили в новый этап более эффективного и быстрого развития сказал председатель КНР

Он отметил, что в условиях сложной международной ситуации Пекин и Москва развивают стратегическое партнерство на основе равноправия, уважения и политического доверия.

Ранее Владимир Путин процитировал на встрече с Си Цзиньпином китайскую поговорку, отметив, что лидеры двух стран "будто не виделись три осени". Президент России также добавил, что постоянно сверяет с председателем Си часы и лично, и через помощников и правительства.